Ultimi eventi a Empoli per la Festa de L'Unità, si chiude con la Flotilla

La Festa de L’Unità di Empoli si avvia al gran finale con una due giorni di incontri molto interessanti: domani, sabato 4 luglio, alle 18.00 presentazione del libro “Volti italiani” alla quale parteciperà l’autrice Victoria Karam. "Volti Italiani" è un progetto ideato da Karam: una foto e una storia breve di un cittadino o di una cittadina con background migratorio, perché solo i volti e i racconti di vita riescono ad abbattere i pregiudizi delle persone.

All'inizio è nato come pagina Instagram, ma in periodo referendario è diventata una rubrica video su Huffington Post, che ha avuto richiami su media nazionali e locali. Il progetto è scaturito dall'intento di contrastare la paura sul tema della cittadinanza: per questo non si è fermato dopo l'esito referendario sfavorevole.

E ha continuato a espandersi tra le pagine di un libro. Per molte persone la cittadinanza è già una realtà di vita da anni.

All’iniziativa parteciperà Maurizio Cei, segretario Pd Empolese Valdelsa e a moderare ci sarà

Raffaele Donati, segreteria Pd Empoli.

Alle 21.30 Indie power.

Domenica 5 luglio, giornata conclusiva della Festa, alle 17.00 “Il mondo in movimento. Storie delle migrazioni contemporanee” con Luca Misculin, giornalista de Il Post; Giuditta Pini, consulente politica già deputata PD; Andrea Mayer, responsabile Area Accoglienza Oxfam Italia.

Modera Lorenza Iurlaro, presidente del’associazione Tocca a noi

Alle 18.30 presentazione del libro “Scusate se vi parlo del G8 di Genova” con l’autore e giornalista

Lorenzo Guadagnucci, Brenda Barnini, consigliera regionale, modera Alice Santaniello, segreteria Pd Empoli.

Alle 20.15 cena di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese. Il ricavato sarà devoluto a Oxfam Italia.

Alle 21.30 iniziativa principale su “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”

con Arturo Scotto, deputato, Saverio Tommasi, giornalista e Annalisa Corrado, europarlamentare (in collegamento). Modera Sara Fluvi, vicesegretaria Pd Empoli.

Per tutta la durata della manifestazione saranno in funzione gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa