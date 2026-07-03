Vertenza Zenita Group, anche la Regione Toscana al tavolo nazionale

dalla Regione Toscana
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Valerio Fabiani
Valerio Fabiani

"L’azienda si fermi, si apra un confronto serio per un piano industriale che mantenga e sviluppi i siti industriali". Anche la Regione Toscana, per bocca di Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, aderisce all’iniziativa per il tavolo nazionale di crisi con diretto coinvolgimento del Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy), a fronte del piano industriale presentato dalla ditta Zenita Group (azienda leader nelle infrastrutture ICT sicure e nella cybersecurity dislocata su diverse sedi nel territorio nazionale per un totale di oltre 900 dipendenti).

A seguito delle notizie giunte alle organizzazioni sindacali nazionali - il trasferimento coatto di 167 lavoratori, lo stato di agitazione proclamato a Modena - le organizzazioni sindacali presenti in azienda a Firenze – Fiom e Uilm – hanno chiesto un incontro alla Regione Toscana, che si è tenuto giovedì 2 luglio. "Abbiamo fatto il punto – spiega Fabiani - e, vista la rilevanza della vicenda di carattere nazionale, abbiamo inteso scrivere al Mimit per chiedere l’attivazione del tavolo. Invito nel fattempo l’azienda a fermare qualunque iniziativa e a sedersi al tavolo per il confronto". Zenita in Toscana è presente con 20 persone.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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