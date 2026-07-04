A San Gimignano il Rapporto dell’Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino

San Gimignano si conferma luogo di riferimento per il dialogo fra vino, territorio e turismo. Martedì 7 luglio, alle ore 18, la Sala di Dante, all'interno del Palazzo Comunale, ospiterà la presentazione del XXI Rapporto dell'Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino, appuntamento promosso da amministrazione comunale, Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano e Associazione Nazionale Città del Vino. L'iniziativa è inserita all'interno delle Notti del Vino promosse dai Comuni aderenti alle Città del Vino e sarà un'occasione di confronto sull’enoturismo, uno dei settori strategici anche per il territorio sangimignanese inteso non solo come esperienza legata alla degustazione, ma anche come motore di valorizzazione culturale, economica e identitaria delle eccellenze locali.

All'incontro interverranno Angelo Radica, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino; Iole Piscolla, responsabile relazioni esterne, comunicazione e progetti dell'Associazione Nazionale Città del Vino, e Giulia Passini, project manager di Nomisma. A portare i saluti istituzionali saranno Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, e Lisanna Boschi, vicepresidente del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano.

“Abbiamo voluto questo appuntamento a San Gimignano - dichiara il sindaco Andrea Marrucci - perché si tratta di una voce importante della nostra economia ed è un aspetto fondamentale della nostra identità e della nostra storia. Il movimento enoturistico è utile anche come leva per costruire un turismo sempre più consapevole e sostenibile, perchè il vino deve unire paesaggio, cultura, lavoro, comunità e accoglienza e questi sono gli elementi che San Gimignano custodisce e valorizza ogni giorno insieme ai produttori, al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano e a tutti gli operatori del territorio".

La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata a coloro che si iscriveranno tramite il link www.vernaccia.it/evento-osservatorio-2026. Al termine della presentazione del Rapporto dell’Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino, ai presenti sarà offerto un light dinner con degustazione di Vernaccia di San Gimignano nell’Aia della Rocca di Montestaffoli

Fonte: Ufficio Stampa

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