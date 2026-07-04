Altopascio, torna il Francigena International Arts Festival: XV edizione tra rock, cinema e opera

Altopascio si prepara a vivere un’estate all'insegna dell'eccellenza musicale. Il Francigena International Arts Festival (FIAF) torna quest'anno con la sua XV edizione, confermandosi come uno dei pilastri culturali più prestigiosi del territorio. Nato nel 2010, il festival non è solo una rassegna concertistica, ma un vero e proprio laboratorio di formazione artistica che, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ai comuni di Altopascio e Capannori, trasforma i luoghi storici del cammino in palcoscenici per la musica.

L'eccellenza in musica. Il cartellone di quest'anno, che animerà il mese di luglio 2026, si distingue per la varietà e l'alta qualità delle proposte. Dalle suggestioni delle colonne sonore cinematografiche al repertorio barocco, fino ai ritmi rock, il festival si propone di unire la solennità dei luoghi storici alla vivacità dei giovani talenti.

Quattro gli appuntamenti in programma nell’estate altopascese: si comincia lunedì 6 luglio, ore 21, in piazza Ospitalieri con il concerto rock degli allievi dell'Accademia Geminiani. Di nuovo piazza Ospitalieri per lunedì 13 luglio, quando l'Orchestra dell'Accademia Geminiani, diretta da Rosella Isola, si cimenterà in un omaggio al cinema e a Michael Jackson, icona della musica pop mondiale. Giovedì 16 luglio, invece, sarà piazza Ricasoli a risuonare di musica, talento e solidarietà: anche quest’anno, infatti, si conferma la collaborazione tra l’Accademia e Avis Altopascio, impegnati in una serata-omaggio a Cesare Cremonini, con la tribute band “Come Cesare”, ore 21. Martedì 21 luglio la Francigena Chamber Orchestra sarà protagonista in piazza Ospitalieri con un programma dedicato nella prima parte ai giovani talenti con la Fantasia da Carmen di F. Waxman (Carolina Moranzoni, violino solista) e Lark Ascending di R.V. Williams (Lucilla Mariotti, violino solista) e una seconda parte dedicata all’opera italiana con musiche di Rossini, Verdi e Puccini.

Un ponte tra cultura e cammino. "Il FIAF - spiega il direttore dell’Accademia, Marco Lardieri - mantiene intatta la sua missione originale: abbracciare le tradizioni e i valori legati alla Via Francigena attraverso la musica. Grazie alle sue masterclass e ai laboratori musicali che coinvolgono docenti da tutta Europa, il festival rappresenta ormai un consolidato punto di incontro per artisti e appassionati di musica classica e contemporanea".

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni sui concerti e sulle attività formative dell'Accademia Geminiani: 0583 269173 - info@accademiadellamusicafg.it - info@francigenafestival.it

Fonte: Ufficio stampa Altopascio

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