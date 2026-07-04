"Camminando il Montalbano", quattro passeggiate gratuite a Lamporecchio

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Ogni giovedì di luglio escursioni guidate tra chiese, vigneti e sentieri del Montalbano, su prenotazione

Anche a settembre tanti appuntamenti per gli amanti delle escursioni sui sentieri di Lamporecchio e il Montalbano con le iniziative di Camminando il Montalbano, ormai diventate un appuntamento tradizionale per scoprire e vivere la bellezza e la storia del nostro territorio nella tranquillità della natura.

Le escursioni, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio, continuano con appuntamenti in gruppi di massimo 30 persone con prenotazione. Le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro.

Giovedì 9 luglio - PANORAMI E COLLI - Passeggiata con visita alla chiesa e alla cripta romanica di San Baronto. Dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici della nostra collina. La partenza è alle ore 8.30 alla Chiesa di San Baronto.

Giovedì 16 luglio - TRA VIGNETI E SENTIERI MEDIEVALI - Dopo la visita della chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano con i meravigliosi affreschi del XIII e XIV secolo, la passeggiata si svolgerà lungo sentieri medievali circondati da vigneti per poi dirigersi verso l'azienda agricola "Il Poderino dei Trinci" produttrice di olio, vino e grano. La partenza è alle ore 9.00 alla Chiesa di Orbignano.

Giovedì 23 luglio - SUI COLLI DI LEONARDO - Partendo da Fornello saliremo verso il colle di Leporaia dove sarà possibile ammirare dei vigneti monumentali e godere del panorama sulla Valdinievole per poi tornare al punto di partenza con un percorso ad anello. La partenza è alle ore 8.30 è all’ incrocio Via Montalbano e Via Orbignanese, Fornello (Lamporecchio).

Giovedì 30 luglio - PORCIANO DAL BORGO AL CRINALE - Partendo dal borgo di Porciano ci sposteremo verso la località di Madonnino, Casa di Monte per poi proseguire verso Poggio alla Baghera e tornare a Porciano con un percorso nei boschi. La partenza è alle ore 8.30 al Bar Magnanelli a Porciano (Lamporecchio).

Per partecipare alle visite guidate è necessario PRENOTARE ai seguenti contatti: Ufficio turistico di San Baronto 0573 766472
Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma.

Per tutti i dettagli sulle escursioni visitate il sito www.visitlamporecchio.it oppure la pagina Facebook "Visit Lamporecchio".

Fonte: Ufficio Turistico San Baronto

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