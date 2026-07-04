A Castelnuovo di Garfagnana torna "Parole sotto le stelle"

Cultura Castelnuovo di Garfagnana
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Rocca Castelnuovo di Garfagnana

Da Del Debbio a Alba Donati, quattro serate gratuite con gli autori in piazza Carli dal 7 al 24 luglio

Libri, confronto e occasioni per stare insieme durante le serate estive: a Castelnuovo di Garfagnana, nel mese di luglio, arriva “Parole sotto le stelle”, il ciclo di incontri letterari, promosso dall’amministrazione comunale, che si terrà in piazza Carli con quattro appuntamenti dedicati al dialogo con autori e protagonisti della cultura contemporanea.

Si inizia martedì 7 luglio con Paolo Del Debbio, in dialogo con il sindaco Andrea Tagliasacchi, che presenterà “Siamo tutti filosofi senza saperlo - Sei storie di vita”, un’opera che intreccia racconti di persone comuni e riflessioni filosofiche per mostrare come la filosofia appartenga alla vita quotidiana e ai suoi interrogativi, aiutando a leggere più a fondo esperienze, dubbi e significati dell’esistenza.

Venerdì 10 luglio sarà la volta di Riccardo Nencini, che insieme a Elisa Togneri presenterà “Mai stanca di vivere - Passioni e tumulti di Oriana Fallaci”, un ritratto della giornalista e scrittrice che ricostruisce la sua vita personale e intellettuale attraverso ricordi, materiali d’archivio e documenti inediti, restituendo la figura di un’esistenza intensa e guidata dall’amore per la parola.

Martedì 14 luglio Vincenzo Pardini, dialogando con Alessandro Raffi, presenterà “I figli di Wanda e altri racconti”, una raccolta in cui la natura domina la scena e l’essere umano appare spesso come testimone o figura secondaria, mentre i veri protagonisti sono animali e paesaggi di una Toscana selvaggia e poco conosciuta, raccontati come uno spazio vivo e in continua trasformazione.

La rassegna si concluderà venerdì 24 luglio con Alba Donati, in dialogo con Sandra Petrignani, con “Ragazze che scrivono poesie”, un libro che racconta la giovinezza e le vite di alcune grandi poetesse del Novecento, da Emily Dickinson a Sylvia Plath, restituendone le voci e le inquietudini in un intreccio di biografie e poesia che celebra la forza della parola.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle 21.15 e saranno a ingresso gratuito. Il calendario è promosso dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana; aggiornamenti e ulteriori informazioni sui canali social dell’Ente.

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