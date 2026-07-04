Chianni, tutto esaurito per la riapertura della piscina comunale

È ufficiale: riaperta al pubblico per la stagione estiva la piscina comunale di Chianni, ora più accogliente, funzionale e accessibile dopo gli importanti interventi di riqualificazione e rinnovamento sostenuti dalla Fondazione La Grillaia in collaborazione con il Comune di Chianni e con l’impegno del Comitato Uisp Valdera per la gestione della struttura.

La festa di sabato 4 luglio per l’inaugurazione ha registrato il tutto esaurito: 200 partecipanti (il massimo della capienza consentita), di cui il 60% di residenti a Chianni. Presenti i rappresentanti delle istituzioni per il discorso augurale alla riapertura dell’impianto: Giacomo Tarrini, Sindaco di Chianni, Virginia Vergero, Presidente di Fondazione La Grillaia, e Domiziano Lenzi, Presidente del Comitato Uisp Valdera. Al taglio del nastro sono seguiti i momenti più attesi: la fruizione libera della piscina accompagnata da intrattenimento, musica, animazione per i bambini e l’aperitivo in compagnia del dj set fino alla chiusura.

Dopo i lavori di restyling, che in sintesi hanno interessato le infrastrutture esterne, tra cui pavimentazione, arredi, illuminazione, teloni, ringhiere, scivoli e aree relax, e interne, come docce, bagni e spogliatoi, la Fondazione La Grillaia ha anche previsto agevolazioni esclusive per i cittadini di Chianni: l’ingresso gratuito nei giorni feriali e la riduzione del 50% nei giorni festivi.

"La piscina comunale di Chianni, nata nel 1990 dall’iniziativa di un gruppo di cittadini che unirono le forze per realizzarla, rappresenta un punto di riferimento di balneazione del nostro territorio. Era necessario un intervento strutturale importante e irrimandabile che sarebbe stato difficile realizzare senza il supporto della Fondazione Grillaia che ringrazio davvero tanto. Finalmente, anche se un po’ in ritardo, prende il via la stagione con un impianto completamente rinnovato in tempi record, con lo scivolo per i più piccoli, più accogliente e con un’area bar che potrà essere sfruttata anche per occasioni oltre la balneazione. Ringrazio anche il direttore dei lavori architetto Fattorini e la ditta Donati per il lavoro svolto, la sensibilità, la professionalità e le tempistiche con cui hanno realizzato l’intervento". Giacomo Tarrini, Sindaco di Chianni

"Siamo stati onorati come Fondazione di sostenere il rinnovamento di un luogo di così grande valore per Chianni: per le famiglie, i giovani e tutte le persone del paese, come anche per chi non lo è e potrà assaporarne così un angolo accogliente e rilassante. Consci di tale rilievo della piscina abbiamo deciso di investire nelle agevolazioni agli ingressi per avvicinare ancora di più la struttura alla cittadinanza, con l'augurio di trascorrervi tanti momenti indimenticabili quest'estate. Per la prossima stagione attiveremo probabilmente ulteriori interventi di miglioramento; quindi, appuntamento anche al 2027 per una stagione estiva sempre più piacevole". Virginia Vergero, Presidente Fondazione La Grillaia

"Sono orgoglioso di poter vedere la piscina comunale di Chianni tornare a nuova vita grazie alla sinergia fra Comune e Fondazione La Grillaia che hanno effettuato un investimento importante e non scontato sull’impianto. Siamo lieti di constatare che la struttura è tornata a essere una bomboniera all’interno del paesaggio delle nostre colline della Valdera e non possiamo che esserne felici non solo in qualità di gestori ma anche per i benefici che ne trae tutto il nostro territorio". Domiziano Lenzi, Presidente del Comitato Uisp Valdera

Fonte: Ufficio stampa

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