Colle di Val d'Elsa celebra la Liberazione il 7 luglio

La comunità colligiana è pronta a celebrare l’anniversario della Liberazione di Colle di Val d’Elsa dal nazifascismo, avvenuta il 7 luglio 1944. Martedì 7 luglio alle ore 18 il Comune renderà omaggio ai protagonisti della lotta per la libertà con la deposizione di una corona presso il Cippo dedicato a Vasco Gonnelli, partigiano della Brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini”, colpito a morte dai tedeschi il 5 luglio 1944 mentre guidava un reparto marocchino all’occupazione della Fattoria di Belvedere. Successivamente la delegazione dell’amministrazione comune si sposterà verso la Cappella dedicata ai Partigiani nel cimitero comunale di Colle Bassa, dove sarà deposto un mazzo di fiori per onorare la memoria dei partigiani caduti per la libertà. La cerimonia, introdotta dall’amministrazione comunale nel 2024, rappresenta un’occasione per ricordare il valore della Resistenza e il sacrificio di quanti contribuirono alla liberazione del territorio e alla costruzione della democrazia.

“La liberazione di Colle di Val d’Elsa rappresenta una delle pagine più importanti della nostra storia cittadina – sottolinea il sindaco Piero Pii – e per questo ricordare quei giorni significa rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà, la dignità e la democrazia e riaffermare valori che continuano a essere il fondamento della nostra comunità. La memoria deve unire le generazioni per ricordare come la libertà conquistata ottantadue anni fa sia un patrimonio da custodire e una responsabilità da esercitare ogni giorno”.

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