Colle di Val d'Elsa celebra la Liberazione il 7 luglio

Attualità Colle di Val d'Elsa
Condividi su:
Leggi su mobile

La comunità colligiana è pronta a celebrare l’anniversario della Liberazione di Colle di Val d’Elsa dal nazifascismo, avvenuta il 7 luglio 1944. Martedì 7 luglio alle ore 18 il Comune renderà omaggio ai protagonisti della lotta per la libertà con la deposizione di una corona presso il Cippo dedicato a Vasco Gonnelli, partigiano della Brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini”, colpito a morte dai tedeschi il 5 luglio 1944 mentre guidava un reparto marocchino all’occupazione della Fattoria di Belvedere. Successivamente la delegazione dell’amministrazione comune si sposterà verso la Cappella dedicata ai Partigiani nel cimitero comunale di Colle Bassa, dove sarà deposto un mazzo di fiori per onorare la memoria dei partigiani caduti per la libertà. La cerimonia, introdotta dall’amministrazione comunale nel 2024, rappresenta un’occasione per ricordare il valore della Resistenza e il sacrificio di quanti contribuirono alla liberazione del territorio e alla costruzione della democrazia.

“La liberazione di Colle di Val d’Elsa rappresenta una delle pagine più importanti della nostra storia cittadina – sottolinea il sindaco Piero Pii – e per questo ricordare quei giorni significa rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà, la dignità e la democrazia e riaffermare valori che continuano a essere il fondamento della nostra comunità. La memoria deve unire le generazioni per ricordare come la libertà conquistata ottantadue anni fa sia un patrimonio da custodire e una responsabilità da esercitare ogni giorno”.

Notizie correlate

Colle di Val d'Elsa
Attualità
20 Giugno 2026

Festival of the Sun a Colle di Val d'Elsa: viabilità, parcheggi e navette

In vista del Festival of the Sun, in programma domenica 21 giugno a Colle Alta, il Comune di Colle di Val d’Elsa ricorda che restano confermate le modifiche alla viabilità [...]

Colle di Val d'Elsa
Attualità
18 Maggio 2026

Contro bullismo e disagio giovanile in Valdelsa nasce "Sguardi condivisi"

Bullismo, cyberbullismo e isolamento rappresentano oggi un’emergenza che colpisce profondamente il benessere dei giovani e l'equilibrio delle loro famiglie. Per offrire una risposta al fenomeno nasce "Sguardi condivisi", progetto che [...]

Colle di Val d'Elsa
Attualità
12 Maggio 2026

Colle di Val d’Elsa celebra 'l Maggio dei Libri' con incontri, letture e iniziative per tutte le età

Il Comune di Colle di Val d’Elsa aderisce al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della cultura e dal Centro per il libro e la lettura, con [...]



Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa

<< Indietro

torna a inizio pagina