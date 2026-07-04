Contributi alla cultura nella Metrocittà: 69 progetti per oltre 300mila euro di finanziamenti

La Città Metropolitana di Firenze, declinando una nuova politica culturale che punta a rafforzare i territori attraverso una programmazione diretta che coinvolge enti locali e associazioni, ha stanziato nel 2026 più fondi e aperto i relativi bandi, con scadenza a fine aprile 2026, destinati a finanziare eventi culturali sul territorio.

Dopo la valutazione da parte delle specifiche commissioni, sono stati decisi i destinatari e gli importi dei finanziamenti, per un totale di 69 progetti e 321.000 euro.

Prossimamente saranno resi noti gli esiti del bando per le associazioni culturali.

Per la Sindaca metropolitana Sara Funaro “la cultura diffusa è proprio questo e siamo orgogliosi di contribuire ad aumentare l’offerta di eventi di qualità in tutta la Città Metropolitana di Firenze, sostenendo i Comuni e anche le realtà locali di volontari che animano i territori. La ricchezza delle iniziative presentate e la loro distribuzione evidenzia una vivacità culturale altissima e l’attenzione ai cittadini di tutte le età, con eventi legati alla tradizione ma anche nuove proposte. Invitiamo il pubblico a partecipare numeroso, specialmente a quegli eventi che mirano a valorizzare specifiche aree e luoghi della città metropolitana meno conosciuti.”

Claudia Sereni, consigliera metropolitana delegata alla Cultura, sottolinea: “Si tratta di una svolta per la cultura nella Città Metropolitana. Stiamo portando le risorse direttamente sui territori, passando dal sostegno a pochi comuni a finanziarne più di 30. Un risultato concreto che dà voce e possibilità di programmazione a enti, proloco e associazioni locali, da sempre in prima linea nella promozione delle nostre tradizioni. Questo è l’indirizzo, un ente metropolitano vicino a chi fa vivere le comunità, ed è solo l’inizio, continueremo a lavorare per coinvolgere tutti i comuni e creare nuove opportunità per l'intero tessuto culturale.”

Il primo finanziamento riguardava progetti presentati dei Comuni metropolitani per realizzare iniziative di valorizzazione del territorio, festival, manifestazioni storico/artistiche e iniziative culturali nel 2026.

Sono 32 le iniziative finanziate, per una somma complessiva di euro 271.000. La commissione ha valutato l’importo concesso correlato al valore dell’iniziativa, anche rispetto al numero di abitanti del Comune richiedente e alla durata dell’evento.

L’altro gruppo di progetti finanziati sono quelli realizzati delle pro loco o altri enti di promozione territoriale, anche in partenariato con associazioni locali, per iniziative di valorizzazione del territorio, festival, manifestazioni storico/artistiche e iniziative culturali di particolare interesse metropolitano nell’anno 2026. Sono 37 i progetti valutati positivamente per un totale di contributi concessi di 50.000 euro. Anche qui la commissione ha considerato la durata, la sostenibilità finanziaria e gli abitanti coinvolti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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