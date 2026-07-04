Estate a Carmignano con le notti dei racconti e il luglio al parco

“Le notti dei racconti” con letture animate e laboratori “in tutti in sensi”; altre notti con “Luglio al parco museo” e con altre letture: sul finire della Fiera di Comeana (prossimo martedì), e dopo le notti di gran successo di “Tramonti Divini”, due eventi che praticamente fungono da apripista, l’edizione 2026 di Carmignano Estate entra nel vivo e martedì 7 luglio inaugura il suo “ricco, poliedrico e diffuso” cartellone.

Alla biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi” di Seano (via Emilio Gadda, 27/29), a cura dell’associazione Pandora, prendono il via “Le Notti dei racconti”: il ciclo, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, per bambini da 4 a 10 anni, che contempla quattro appuntamenti serali (ore 21), di martedì, il primo dei quali programmato per il 7 luglio, a cui seguiranno altri tre il 14, 21, 28 luglio. Come recita il sottotitolo “Al calar della sera, quando la lucciola si arrende, i racconti prendono vita” e con essi “Le avventure della lucciola Lu”. Per l’occasione, nelle quattro date in cui si svolgono “Le notti dei racconti”, la biblioteca osserverà altrettante aperture straordinarie serali, dalle 21 alle 23, mettendo in funzione i suoi servizi.

Info: 055 8705520; bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it.

Poco più in là, nel polmone verde che si apre su via Pistoiese, in contemporanea alle “Notti” della biblioteca, ogni martedì, acquistano forma, per il “Luglio al parco museo”, a cura dell’associazione omonima, altre “letture d’estate” serali (ore 21.15), libere e d’ascolto, con Grazia Frisina.

“Luglio al parco museo” si propone anche la sera dopo (ore 21.15), mercoledì 8 luglio, con uno spettacolo per bambini, che sarà replicato anche in altri due mercoledì: il 15 e 22 luglio.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

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