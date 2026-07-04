In fiamme sterpaglie in Maremma, intervento Vvf e antincendi boschivi

Un incendio di sterpaglie ha interessato nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, un terreno agricolo lungo la strada provinciale 12, nel comune di Sorano (Grosseto), in direzione di Onano, in provincia di Viterbo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sorano, dipendente dal comando provinciale di Grosseto, insieme al personale antincendio boschivo della Regione Toscana, in forza all'Unione dei Comuni Colline del Fiora.

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, che hanno interessato una porzione di terreno agricolo senza propagarsi alle aree circostanti.

L'intervento congiunto delle squadre antincendio ha consentito di operare rapidamente sull'area interessata dal rogo. Al momento non risultano persone coinvolte né danni ad abitazioni o edifici.

Restano in corso le operazioni di completa bonifica dell'area e gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.