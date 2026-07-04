A Firenze un talk su riforma del calcio italiano e vivai giovanili

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Lunedì 6 luglio al The Social Hub il confronto "La geopolitica del pallone" con Lollobrigida, Ferrari e il ddl Marcheschi

La recente esclusione della Nazionale italiana dai prossimi Mondiali ha riportato con forza al centro del dibattito pubblico la necessità di una profonda riforma del sistema calcio nel nostro Paese. Un tema che non riguarda solo i risultati sportivi, ma l’intero modello organizzativo, economico e formativo del movimento calcistico italiano, con particolare attenzione alla crescita dei settori giovanili e alla valorizzazione dei talenti nazionali.

Di questo si parlerà lunedì 6 luglio, alle ore 18:00, a Firenze, presso The Social Hub Florence Belfiore, in occasione del talk “LA GEOPOLITICA DEL PALLONE – Il modello calcistico europeo tra riforme e sostenibilità economica”.

Il confronto vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama sportivo, mediatico e istituzionale come Marco Lollobrigida Direttore Rai Sport, Luciano Mondellini Direttore Calcio e Finanza, Alessandro Ferrari Direttore Generale ACF Fiorentina e Nicola De Montauzon Chief Businnes Officer Palermo FC, oltre all’arbitro internazionale Manuela Nicolosi.

L’iniziativa è promossa dal Senatore FdI Paolo Marcheschi, che presenterà in questa sede il proprio Disegno di Legge dedicato alla riforma del settore, con l’obiettivo di offrire risposte concrete alla crisi del calcio italiano e favorire un modello più sostenibile e competitivo e dal parlamentare europeo FdI-ECR Francesco Torselli.

Fonte: Ufficio stampa

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