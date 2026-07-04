In Toscana in un anno sono state svaligiate 14.514 case

In Toscana i furti in abitazione continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni per i cittadini. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nell'arco di un anno sono stati denunciati 14.514 furti nelle abitazioni della regione, una media di circa 40 episodi al giorno.

A guidare la classifica delle province più colpite è Firenze, con 4.259 denunce, seguita da Pisa (2.273), Lucca (1.297) e Arezzo (1.264). Seguono Pistoia (1.128), Livorno (1.127), Siena (939), Grosseto (917), Prato (779) e Massa-Carrara (531).

Numeri che aiutano a spiegare il crescente senso di insicurezza percepito dagli italiani, soprattutto in vista delle vacanze estive. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a EMG, infatti, circa 27 milioni di persone temono che la propria abitazione possa essere svaligiata durante il periodo di assenza.

Per proteggere la casa, gli italiani scelgono soprattutto il cosiddetto "controllo di vicinato": sono circa 18 milioni coloro che si affidano ad amici, parenti o vicini per tenere d'occhio l'abitazione. Sempre più diffuso anche il ricorso alla tecnologia, con circa 12 milioni di persone che hanno installato un sistema di videosorveglianza.

Tra le misure adottate figurano anche le assicurazioni contro il furto, sottoscritte dal 20% degli intervistati, mentre l'11% ha scelto di installare grate antintrusione per aumentare la sicurezza della propria abitazione.

Non mancano, infine, gli espedienti più tradizionali. Circa 2,7 milioni di italiani lasciano accese alcune luci, la televisione o la radio quando sono fuori casa, nel tentativo di simulare la presenza di qualcuno all'interno dell'abitazione e scoraggiare eventuali malintenzionati.