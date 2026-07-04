Grande partecipazione al CUPRA Garage Lucca per l'anteprima esclusiva della nuova CUPRA Raval

Grande partecipazione per l'anteprima esclusiva della nuova CUPRA Raval, andata in scena giovedì 2 luglio presso il CUPRA Garage Lucca di Tuscania Auto.

L'evento ha accolto clienti, appassionati e ospiti che hanno avuto il privilegio di scoprire dal vivo, per la prima volta sul territorio, il nuovo modello 100% elettrico della casa automobilistica di Barcellona, protagonista di una serata all'insegna dell'innovazione, del design e dell'esperienza CUPRA.

Ad aprire l'evento è stato Massimiliano Mechetti, titolare del Gruppo Mechetti, che ha dato il benvenuto agli ospiti sottolineando il costante percorso di crescita del marchio CUPRA e l'importanza di poter ospitare nel territorio lucchese un'anteprima così significativa.

A seguire, Andrea Marascio, Sales Manager del CUPRA Garage Lucca, ha accompagnato il pubblico alla scoperta della filosofia che ha dato vita a CUPRA Raval, raccontando il significato di un modello ispirato al quartiere creativo di Barcellona da cui prende il nome e destinato a rappresentare una nuova interpretazione della mobilità urbana elettrica.

Il momento più atteso della serata è stato l’unveil della vettura, accolto con entusiasmo dagli ospiti, che hanno potuto ammirarne da vicino il design, gli interni e le principali innovazioni tecnologiche, confrontandosi con i CUPRA Master di Tuscania Auto per approfondire caratteristiche e contenuti del nuovo modello.

La serata è proseguita in un clima conviviale con un aperitivo di benvenuto, musica e momenti di incontro che hanno permesso agli ospiti di vivere appieno l'atmosfera del brand, confermando ancora una volta il CUPRA Garage Lucca come luogo d'incontro per una vera e propria CUPRA Tribe accomunata dalla passione per l'innovazione e per un modo non convenzionale di vivere l'automobile.

Con l'arrivo di CUPRA Raval, il marchio amplia la propria gamma introducendo un modello destinato a portare la filosofia CUPRA anche nel mondo della mobilità urbana compatta, mantenendo intatti i valori che ne hanno decretato il successo: design distintivo, tecnologia e carattere.

Con l'arrivo della nuova CUPRA Raval, è già possibile prenotare il proprio test drive presso il CUPRA Garage Lucca. Un'opportunità per scoprire in prima persona il design, la tecnologia e il piacere di guida del nuovo modello 100% elettrico firmato CUPRA.

Per informazioni e per prenotare il proprio test drive è possibile contattare il team CUPRA al 392 287 5558 oppure visitare www.gruppomechetti.it.

Contatti stampa

Daniele Paganelli

Direttore Marketing – Gruppo Mechetti

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 www.gruppomechetti.it