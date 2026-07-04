Inaugurata la sede Lega a Firenze: "Punto d'ascolto per tutti"

La Lega è da sempre sinonimo di territorialità e quindi di vicinanza concreta alle persone. L'ennesima dimostrazione c'è stata durante l'inaugurazione della nuova sede regionale in Via Pistoiese a Firenze, che verrà ovviamente utilizzata anche dagli iscritti fiorentini. Il Segretario Federale Matteo Salvini, accolto con entusiasmo da alcune centinaia di militanti e sostenitori, ma pure da semplici cittadini del quartiere ed anche provenienti da altre zone della città, ha, tra l'altro, evidenziato come, prima di essere un classico luogo di partito, sarà un vero e proprio punto d'ascolto dove le persone potranno recarsi per interloquire direttamente con i nostri rappresentanti. Il serrato dialogo con i residenti è un elemento imprescindibile per la Lega che da questo stretto e continuativo rapporto, trae spunti fondamentali per poter risolvere concretamente e non con facili e spesso utopistiche promesse i quotidiani problemi dei cittadini. A fare gli onori di casa, l'On.le Andrea Crippa, Commissario regionale Lega Toscana, l'On.le Tiziana Nisini, Commissario Lega Firenze e Federico Bussolin, Segretario provinciale Lega Firenze. Presenti, tra gli altri, gli On.li Andrea Barabotti ed Elisa Montemagni, il Sen. Manfredi Potenti, Luca Baroncini, Responsabile Enti Locali Lega Centro-Italia ed Elena Meini, Responsabile Enti Locali Lega per la Toscana. A Firenze, pure svariati Segretari Provinciali, Comunali e nostri rappresentanti istituzionali in diverse amministrazioni della Regione.

Lega Toscana

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