Inaugurato il Palazzo della Montagna: sede di Centri per l'impiego e Unione dei Comuni

È stato inaugurato questa mattina il Palazzo della Montagna, dal presidente Eugenio Giani insieme all'assessore alla formazione professionale Alberto Lenzi ed al sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika con il sindaco di San Marcello e presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo.

Una ristrutturazione importante che giunge a completamento dopo vicissitudini durate diversi anni, grazie all'intervento della Regione che ha finanziato l'opera con un contributo di circa un milione e mezzo di euro. L'edificio, conosciuto come palazzo di Villa Vittoria, sarà polivalente, ospitando principalmente la sede dell'Unione dei Comuni Montani dell Appennino Pistoiese, Ucap e di Arti, con i Centri per l'impiego e sarà restituito ai cittadini con importanti funzioni per il territorio.

In particolare per quanto riguarda le attività del Centro per l'Impiego, che contano in zona oltre 1200 iscritti i nuovi spazi intensificati i servizi ai cittadini che potranno usufruire della formazione TRIO presso l’aula dedicata e potenziati i servizi alle imprese anche attraverso organizzazione di open day e recruitment day.

"Il Palazzo della Montagna diventa punto di riferimento per importanti funzioni del territorio: dai nostri Centri per l'Impiego all'Unione dei Comuni con il prezioso lavoro per esempio dei forestali - ha detto il presidente Giani. Un investimento per la Montagna Pistoiese che dà nuovo slancio anche alle politiche sulle quali a breve organizzeremo una riflessione complessiva con gli stati generali della montagna. Credo nella logica della Toscana diffusa e il Palazzo della Montagna significa proprio questo, avere un progetto strategico, potenziare i servizi per i cittadini, rifiutando la logica dell'ineluttabilità dello spopolamento, ma impegnandoci concretamente per la qualità della vita che passa anche dalla prossimità delle attività e dalle opportunità per i cittadini. Questo può diventare il cuore pulsante di una montagna che guarda al futuro", ha concluso Giani.

"Più servizi per il lavoro e la formazione e anche più servizi per potenziare il digitale, perché i cittadini non debbano spostarsi, a testimonianza che nessun luogo per la Regione è periferico - ha detto l'assessore Lenzi - Un ambiente funzionale con spazi adeguati è il presupposto per fare un buon lavoro. Facciamo sinergia tra gli enti per portare benefici all' occupazione e potenziare l'incontro tra domanda e offerta, in un territorio che offre una varietà straordinaria di ambiti e di settori diversi".

Secondo il sottosegretario Dika: "Restituire ai cittadini un edificio storico significa restituire opportunità a un territorio. Il Palazzo della Montagna è molto più di una riqualificazione: è un investimento concreto sulla Montagna Pistoiese, sui servizi e sul lavoro. Ma questo deve essere solo un punto di partenza. Perché la montagna si difende creando le condizioni per viverci: continuando a investire sulla sanità territoriale, affinché nessuno si senta un cittadino di serie B, e su infrastrutture e viabilità più moderne e sicure, che riducano le distanze, favoriscano nuova residenzialità e attraggano imprese. Solo così la montagna non sarà un territorio da assistere, ma un luogo dove scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro."

Fonte: Toscana Notizie

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