Incendio all'ex mensa comunale di Pistoia

A partire dalle 23.00 di venerdì 3 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti su un incendio scaturito nei locali ex mensa comunale di Pistoia a Sant'Agostino in via Fermi. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale.

L'incendio ha coinvolto mobili, tavoli e materiale vario accumulato nella sala della ex mensa. Non si registra alcun danno a persone. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate circa 2 ore, le cause sono in corso di accertamento, non si registrano problemi dal punto di vista statico dell'edificio.