Incendio a Castelfiorentino, via Praticelli: fiamme sulla SR 429, in azione Vigili del Fuoco ed elicottero Aib

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con i distaccamenti di Castelfiorentino ed Empoli, stanno intervenendo dalle ore 12.50 di oggi nel comune di Castelfiorentino, sulla SR 429, per un incendio di vegetazione.

Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco e un'autobotte, oltre alle squadre e all'elicottero Aib della Regione Toscana. I Vigili del Fuoco di Castelfiorentino sono arrivati sul posto nell'immediato e sono state attivate circa 16 squadre del volontariato Aib.

I Vigili del Fuoco sono a presidio delle abitazioni presenti nella zona. Al momento non è nota la causa dell'incendio.

Notizie correlate