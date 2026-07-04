Lavori nel cratere palustre del Padule di Fucecchio

Hanno preso il via i lavori di manutenzione ordinaria nel cratere palustre del Padule di Fucecchio.

«Si tratta di importanti opere che andranno a interessare sia la Riserva Naturale del Righetti sia l’Area Contigua del Padule di Fucecchio e quindi complessivamente un’area a particolare valenza ambientale – spiega Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno -. I lavori riguardano principalmente il controllo vegetativo oltre allo scavo di alcuni corsi d’acqua inseriti all’interno del reticolo di competenza del Consorzio».

La perizia, che somma a complessivi 142.907,12 euro il costo delle opere, è stata redatta e viene eseguita interamente dal personale interno del Consorzio di Bonifica.

A causa della particolare complessità dell’area in cui si andrà a intervenire, il Consorzio ha avviato a inizio anno, in modo da essere in anticipo con i tempi, le dovute interlocuzioni con la Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore Vas e Vinca competente per il rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria a procedere.

«Al momento – conclude Ventavoli - si è già proceduto al taglio della vegetazione sull’argine del Canale del Terzo mentre le rimanenti lavorazioni inizieranno a partire dal primo agosto, così come autorizzato e previsto dal Disciplinare e dal Regolamento di Gestione delle Riserve Naturali».

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - Ufficio stampa