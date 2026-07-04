Lorenzo Berni lascia l'Abc Solettificio Manetti

Si separano le strade dell’Abc Solettificio Manetti e di Lorenzo Berni.
Il playmaker empolese, classe ’93, è giunto a Castelfiorentino la scorsa estate, divenendo ben presto uno dei trascinatori dell’Abc di Paolo Betti. Le indiscusse qualità umane, nonché l’esperienza tecnica maturata nel suo percorso cestistico, ne hanno fatto uno dei protagonisti della cavalcata gialloblu, culminata con il raggiungimento della finale playoff.
A Lorenzo, dunque, il ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la serietà messe in campo ogni giorno, e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, che gli auguriamo ancora ricca di soddisfazioni.
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