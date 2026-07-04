Marina Militare Nastro Rosa Tour, l'Elba accoglie per la prima volta il Giro d'Italia a Vela

Dopo la conclusione della tappa di Napoli, domenica 5 luglio la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026 approderà per la prima volta all’Isola d’Elba, a Portoferraio, dove sarà allestito anche il Villaggio della Vela (presso il Porto Vecchio Calata Buccari) che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Un appuntamento di respiro nazionale e internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il supporto delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui World Sailing, Eurosaf (European Sailing Federation), FIV (Federazione Italiana Vela) e RORC (Royal Ocean Racing Club).

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale, che si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione. I “Giovani” sono al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto.

Al Progetto Giovani sarà dedicata la giornata del 6 luglio con un fitto programma che porterà i giovani partecipanti alla scoperta del Faro di Forte Stella, gioiello di architettura e ingegneria navale, e alla sala operativa della Capitaneria di Porto, dove i ragazzi potranno scoprire i compiti e le attività svolte dalla Capitaneria e visitare la mostra dei modellini navali a cura dell’ANMI – Gruppo di Portoferraio.

Il programma prosegue poi con una visita alle motovedette della Capitaneria di Porto e con incontri divulgativi dedicati alla scoperta delle attività della Marina Militare e del Servizio Fari Nazionale, alla sicurezza in mare e alla tutela dell’ambiente marino.

(iscrizioni al seguente link nastrorosatour/giovani).

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, allestito dal 5 all’8 luglio presso il Porto Vecchio Calata Buccari, ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck, spazi di incontro e attività pensate per famiglie, giovani e appassionati. Ci saranno l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club. Nel Villaggio saranno proposte attività a ingresso libero: momenti divulgativi; i workshop del “Progetto Giovani” che si terranno nel corso della tappa; incontri e spettacoli musicali (il programma delle attività è disponibile alla fine del comunicato e sul sito nastrorosatour.it).

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano. I suoi percorsi e le rotte sono tracciati per enfatizzare la rete dei fari italiani, nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti ha il nome di un Faro. In questo contesto, l’Isola d’Elba custodisce il suggestivo Faro di Punta Polveraia, che domina l’omonimo promontorio all’estremità occidentale dell’Isola, affacciandosi sulle acque del Canale di Corsica. Questo storico presidio della navigazione rappresenta uno dei 21 fari valorizzati da Difesa Servizi nell’ambito del progetto “Valore Paese Italia – Fari”.

Portoferraio, gioiello racchiuso tra maestose fortezze medicee del Cinquecento e un mare turchese, incanta per il suo profondo legame con il mare, che da secoli ne plasma storia, cultura e identità. Il suggestivo porto racconta un passato ricco di commerci, navigazioni e tradizioni marinare, mentre le antiche fortificazioni vegliano ancora oggi sulla costa, testimoniando l’importanza strategica che Portoferraio ha avuto nel tempo anche per la Marina Militare. Famosa per aver ospitato Napoleone in esilio, Portoferraio racchiude un patrimonio ricco di testimonianze del passato, tradizioni e paesaggi naturali di straordinaria bellezza.

Proprio questa profonda unione tra natura e cultura rende fondamentale la responsabilità verso il territorio costiero; nell’ambito del progetto non mancherà infatti l’attenzione all’ambiente marino con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia oceanica presente nel Mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

IL PROGRAMMA – VILLAGGIO DELLA VELA A PORTOFERRAIO 5 - 8 LUGLIO 2026:

Domenica 5 luglio

- dalle ore 19:00 alle ore 20:00, il palco del Villaggio della Vela ospiterà il talk “Le attività di ricerca e monitoraggio dell’ambiente marino” a cura dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con il Dott. Leonardo Forbicioni, naturalista ed entomologo, per presentare le attività di ricerca e divulgazione del NAT LAB, laboratorio naturalistico e museo di Portoferraio;

- dalle ore 20:00 alle ore 21:00, la cerimonia inaugurale del Villaggio della Vela con l’esibizione del Trio delle Meraviglie e la presentazione del progetto dedicato alla valorizzazione dell’Isola d’Elba come destinazione di riferimento per gli sport del mare, le attività outdoor e il turismo sostenibile, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini.

- dalle ore 21:00 alle ore 23:00, sempre sul palco del Villaggio della Vela è in programma “Volti e storie dello sport del mare elbano”, un incontro a cui partecipano, il documentarista Carlo Solari; Giorgio Giusti, storico, scrittore e divulgatore culturale; Carlo Gasparri, campione del mondo di pesca subacquea negli anni 60 e 70; Renzo Mazzari, apneista e pescatore subacqueo italiano, e i videografi documentaristi Roberto e Nicolò Ridi;

- A seguire, appuntamento con il cinema e la proiezione dei primi due episodi di “Vespucci - Il Viaggio più lungo”, un docufilm che segue i 609 giorni di navigazione (2023-2025) attraverso 5 continenti, combinando l'addestramento degli allievi ufficiali con la promozione dell'eccellenza italiana.

Lunedì 6 luglio

- il Progetto Giovani Mare e Futuro - Valore Paese Italia propone il seguente programma:

- dalle ore 10:00 visita al faro di Forte Stella a Portoferraio, attività presso la Capitaneria di Porto e momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare;

- a seguire, visite a una motovedetta della Guardia Costiera e alla mostra di modellini navali, ospitata all’interno della Capitaneria di Porto di Portoferraio;

- nel pomeriggio, al Villaggio della Vela attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, con esplorazione e simulazioni con l'ausilio di visori di realtà aumentata;

Per partecipare al Progetto Giovani è necessario prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop al seguente link nastrorosatour/giovani;

- dalle ore 19:00 alle ore 20:00 sul palco del Villaggio della Vela l’incontro dal titolo “Il Santuario dei Cetacei e la biodiversità del Mediterraneo” dedicato alla conoscenza e alla tutela dei mammiferi marini e degli ecosistemi del Mediterraneo, a cura dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

- dalle ore 20:00 alle ore 21:00 il Villaggio della Vela sarà animato dall’esibizione dei ballerini del scuola di ballo Tip Tap One con i ragazzi dell’associazione Eosuda nell’ambito del progetto Vela Solidale e presentazione del progetto Marmoletta;

- dalle ore 21:00 sul palco del Villaggio della Vela si terrà “Elbaglam e prodotti del territorio”, un incontro dedicato alle imprenditrici dell’isola, alla valorizzazione del made in Elba e delle eccellenze agroalimentari del territorio; a seguire la presentazione del progetto “Acqua dell’Elba e la via delle essenze” organizzato da Fondazione Acqua dell’Elba in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

- dalle ore 22:30 alle ore 23:30 Locman celebra 40 anni di eccellenza imprenditoriale e la storica collaborazione con la Marina Militare Italiana;

- Per concludere la serata, appuntamento con il cinema e la proiezione degli episodi 3 e 4 di “Vespucci - Il Viaggio più lungo”, un docufilm che segue i 609 giorni di navigazione (2023-2025) attraverso 5 continenti, combinando l'addestramento degli allievi ufficiali con la promozione dell'eccellenza italiana.

Martedì 7 luglio

- dalle ore 18:30 alle ore 19:00 il Villaggio della Vela ospiterà la fanfara ACCAD della Marina Militare di Livorno;

- dalle ore 19:00 alle ore 20:00 conferenza “Cosimo I e la nascita di Cosmopoli”, a cura dell’Arch. Alessandro Pastorelli e a seguire “La battaglia del canale di Piombino 1675”, conferenza a cura del prof. Marco Gemignani, Presidente dell'Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano, modera il dott. Giorgio Cuneo;

- dalle ore 20:00 alle ore 21:00 inaugurazione della mostra di modellismo navale a cura dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia – sez. di Portoferraio in collaborazione con la Capitaneria di Porto e alla presenza del sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini; a seguire “30 anni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”, con l’intervento del Presidente dell’ente, Matteo Arcenni, e i past president;

- dalle ore 21:00 alle ore 23:00 la giornalista e direttrice di Enjoy Elba Patrizia Lupi condurrà un evento dal titolo “Marine Porti Turistici - Sviluppo, sostenibilità e territorio” con i rappresentanti delle Marine dell’Isola d’Elba.

Mercoledì 8 luglio

- dalle ore 19:00 alle ore 21:00, il Villaggio della Vela si animerà con un dj set che anticipa la cerimonia di premiazione del team vincitore di tappa. Il programma sul palco prosegue con un momento di dialogo con gli equipaggi protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa Tour e con gli atleti che hanno fatto la storia dello sport dell’Isola d’Elba di ieri e di oggi;

- alle ore 21:00 avrà luogo la cerimonia di premiazione di fine tappa alla presenza di autorità civili e militari. A seguire, esibizione lirica.

Fonte: Ufficio stampa Difesa Servizi