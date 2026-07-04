Norma Giannini festeggia 103 anni: è lei la super nonna della città

Norma Giannini è la super nonna di Bibbiena che giorni fa ha compiuto 103 anni e il sindaco Filippo Vagnoli ha voluto portarle di nuovo personalmente i suoi auguri insieme a tutta la famiglia Occhiolini presso la casa di riposo S. Maria Goretti dove le suore avevano preparato per lei una bellissima festa.

Nata a Subbiano, ha lavorato in un bar in tempo di guerra, poi ha abitato a Roma, dove è nato il suo primo figlio. Dal 1960 lei con il marito Occhiolini sposato nel 1947 e il figlio si trasferiscono a Bibbiena come custodi in una villa. La longevità è il tratto genetico che Norma condivide con la sorella maggiore arrivata alla bella età di 103.

"Come per il traguardo dei cento anni, sono tornato volentieri a portare un saluto a Norma perché mi sembra importante, per una comunità come la nostra, portare un saluto a coloro che l’hanno costruita con il loro lavoro e la loro presenza attiva", commenta il Sindaco Filippo Vagnoli che continua: "L’amministrazione in questi anni ha rafforzato le politiche a favore degli anziani, sia quelli attivi con i programmi di ginnastica dolce e i percorsi di socialità, sia quelli con problematiche tramite il progetto di trasporto Marco Polo e le convenzioni con le misericordie, ma anche lo stesso percorso di servizio civile. Investire nei servizi sociali di qualità per l’assistenza agli anziani rappresenta una proprietà assoluta per la nostra amministrazione".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Bibbiena