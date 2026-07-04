Oltre 5000 biglietti per il torneo delle contrade a Pietrasanta

Sono stati 5129 i biglietti “staccati” per il 23° Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta, ai quali si aggiungono quasi 600 ingressi omaggio per over 70 e under 14: un dato che conferma il trend positivo degli ultimi anni e segna un aumento di oltre il 10% rispetto all’edizione 2025, quando i biglietti venduti furono 4650 (con circa 400 omaggi).

“Numeri che ci gratificano – ha commentato l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – non tanto per questioni di incassi ma perché certificano il progressivo rafforzarsi del legame della città con il Torneo delle contrade, obiettivo su cui abbiamo sempre lavorato con i presidenti e i nostri uffici. Ringrazio tutte le squadre, il personale comunale, la Lega Calcio Uisp e le centinaia e centinaia di persone che hanno riempito le tribune con entusiasmo e partecipazione. A questo proposito voglio dedicare un pensiero a due giovani tifosi, Gabriele e Nicolò, la cui improvvisa scomparsa ha segnato in modo terribile e inconsolabile quest'edizione del torneo: il loro ricordo continuerà ad accompagnarci su quella tribuna e a vivere nel cuore della nostra comunità”.

La finalissima tra La Lanterna e Africa-Macelli, vinta dalla squadra biancoazzurra, ha offerto anche l’occasione per un riconoscimento al calcio giovanile del territorio. Tra il primo e il secondo tempo, infatti, l’assessore Cosci ha consegnato una pergamena istituzionale a Tommaso Lupoli, calciatore pietrasantino fresco di conquista del titolo di campione italiano Under 17 con l’Empoli F.C, contro la Juventus.

Archiviata un’edizione da record, è già partito il percorso verso il 2027: nelle prossime settimane l’assessore Cosci e l'ufficio tradizioni popolari incontreranno i rappresentanti delle contrade per un primo confronto e per valutare eventuali intregrazioni alla struttura di gara.

Fonte: Comune di Pietrasanta

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