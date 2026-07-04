Palio di Siena, il sorteggio delle contrade per il 16 agosto

Con l’annuncio al pubblico attraverso gli squilli dei Trombetti di Palazzo, domani, domenica 5 luglio, alle ore 19 inizieranno le operazioni di sorteggio per il Palio del 16 agosto 2026. Le bandiere delle Contrade estratte a sorte verranno esposte, a conclusione delle operazioni e sempre annunciate dagli squilli dei Trombetti, al primo piano del Palazzo Comunale e si aggiungeranno a quelle di Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre, che corrono di diritto la Carriera di agosto e le cui bandiere saranno esposte alle trifore del palazzo fin dal mattino.

Le operazioni di sorteggio inizieranno alle ore 19 all’interno di una sala del Palazzo Comunale alla presenza del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che avrà il compito di presiedere l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo “Dei sorteggi preparatori e del mossiere”) del Regolamento per il Palio.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa