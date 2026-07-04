Ponte al Pino, stop ai treni dal 6 al 9 luglio: "Emergenza nazionale, verificate gli orari"

Dal 6 al 9 luglio la circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Rifredi sarà sospesa per i lavori sul cavalcaferrovia. Coloro che verranno a Firenze da qualsiasi linea dovranno verificare gli orari dei treni che utilizzano abitualmente: i treni nei giorni dei lavori potranno subire modifiche di orario (anche con anticipo di partenza) e cancellazioni parziali o totali su praticamente tutte le linee.

È l’appello rivolto a tutti i toscani dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che con l’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni raccomanda attenzione nei giorni della chiusura di Ponte al Pino: "Si tratta di un’emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare Smart working, chi non può e si sposterà da tutte le linee della toscana verso Firenze dovrà controllare nei sistemi di acquisto di Trenitalia gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. È fondamentale acquisire consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà per la città e quindi per la Toscana".

Funaro in sopralluogo al cantiere: navette da Campo di Marte a Santa Maria Novella e tramvia gratuita per chi ha il biglietto del treno

Sul fronte delle soluzioni per i pendolari è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che in un video pubblicato sui social ha fatto un sopralluogo al cantiere di Ponte al Pino insieme a Ferrovie: "Dal 5 al 10 di luglio ci saranno delle giornate di interruzione ferroviaria dove i cittadini che arriveranno a Campo di Marte verranno portati con un servizio organizzato alla stazione di Santa Maria Novella, per la necessità di eliminare il vecchio ponte e poter fare queste operazioni in sicurezza. I lavori procedono spediti secondo cronoprogramma: c'è una gru imponente che servirà sia per lo smontaggio del vecchio ponte sia per il montaggio del nuovo".

L'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, spiega che sono state messe in piedi "tutte le alternative possibili": navette tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, mentre chi ha il biglietto del treno potrà utilizzare gratuitamente la tramvia. "Ci sarà un lavoro enorme da parte della polizia municipale, che scorterà le navette e si occuperà di accompagnare questo momento complesso per la città, che però ci porta una grande trasformazione importante: un ponte nuovo, più sicuro, più efficiente, e una città che piano piano cambia, si rinnova e offre servizi migliori ai cittadini".

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