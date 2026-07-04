"Serve un postamat a Serravalle": petizione e lettera alla prefetta dai cittadini

Alcuni cittadini della zona di Serravalle a Empoli hanno deciso di scrivere alla prefetta di Firenze Francesca Ferrandino per avere uno sportello Postamat alla filiale di viale delle Olimpiadi. Gli stessi cittadini hanno organizzato una raccolta firme, che ha raggiunto già diverse centinaia di adesioni.

La lettera completa

Abbiamo organizzato una raccolta firme per chiedere che venga installato uno sportello postamat (ATM) presso la filiale delle poste di viale Olimpiadi. La petizione è sottoscritta da circa 400 cittadini, protocollata dal comune di Empoli ed è a conoscenza del Sindaco Alessio Mantellassi che ne condivide le finalità e scriverà tramite gli uffici dell'amministrazione comunale di Empoli una lettera agli uffici di Poste spa.

Le firme attualmente sono 400 ma il numero è in continua crescita, vista l'importanza che riveste per i residenti avere un ATM nel quartiere essendone al momento sprovvisto e considerato che è densamente abitato (conta una popolazione di 6000/7000 abitanti) e frequentato essendoci il mercato settimanale, Ia piscina comunale, lo stadio e gli impianti sportivi.

Erano presenti nel quartiere ben due sportelli ATM presso due istituti privati ma entrambi sono stati chiusi e ora non ce ne sono più. Nel quartiere abitano oltretutto molte persone anziane che, quando le poste di viale delle Olimpiadi sono chiuse, hanno difficoltà a raggiungere quelle di via Luigi Russo o altri sportelli ATM nel centro di Empoli.

Fiduciosi che la nostra istanza venga positivamente accolta, considerate le dimensioni del quartiere e anche la prossimità delle frazioni di Pontorme, Cortenuova e Tinaia, porgiamo collettivamente i nostri più distinti saluti.