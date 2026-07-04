Sabotaggio sulla ferrovia nel Fiorentino, indagati due giovani

Sviluppi nelle indagini sul grave episodio di sabotaggio avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorso lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Lastra a Signa. Nella mattinata del 2 luglio, la Digos della Questura di Firenze ha eseguito un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di due giovani, ritenuti dagli investigatori i presunti responsabili dell'azione.

Il provvedimento, emesso l'11 giugno dalla Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, si inserisce nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo il ritrovamento di un palo segnaletico collocato trasversalmente sui binari. Un gesto che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto provocare il deragliamento di un convoglio o un grave incidente ferroviario.

L'attivazione dei sistemi di sicurezza ha consentito di bloccare tempestivamente la circolazione dei treni, evitando conseguenze più gravi. Il traffico ferroviario rimase comunque interrotto per oltre un'ora.

Le indagini sono partite immediatamente, anche alla luce di altri episodi di sabotaggio di matrice anarchica registrati negli ultimi mesi sulla rete ferroviaria nazionale. Gli accertamenti svolti dalla Digos avrebbero consentito di risalire ai due giovani, nei cui confronti sono state eseguite le perquisizioni. I due indagati avrebbero inoltre sostanzialmente ammesso la propria responsabilità per l'episodio contestato.

Notizie correlate