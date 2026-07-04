Saldi, si parte a I Gigli: 1.500 persone in coda all'apertura

Economia e Lavoro Campi Bisenzio
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Oltre 1.500 persone in coda questa mattina all’apertura delle porte del Centro Commerciale I Gigli per l’avvio dei saldi estivi che proseguiranno per i prossimi 60 giorni. Nel corso della mattinata il numero dei visitatori è salito, riempiendo i punti vendita del centro commerciale. Molte le persone arrivate anche da fuori provincia, con un budget di spesa a disposizione compreso tra i 100 e i 200 euro.

Presi di mira, fin dall’apertura, i punti vendita di abbigliamento. La caccia agli sconti ha interessato tutti i comparti merceologici, con particolare interesse per intimo, calzature e accessori. Grande curiosità anche per il nuovo punto vendita LEGO, inaugurato lo scorso giovedì, che ha attirato l'attenzione di adulti e bambini. L’interesse per gli acquisti scontati ha coinvolto anche settori merceologici diversi come gioielleria, abbigliamento sportivo ed elettronica.

L'avvio dei saldi è accompagnato da importanti promozioni, con sconti che in molti casi raggiungono il 50% fin dal primo giorno.

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