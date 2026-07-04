Serravalle Pistoiese, il sindaco annulla il concerto dei The Devils

Salta la partecipazione del gruppo "The Devils" al festival musicale Serravalle Rock. La decisione di cancellare l'esibizione del duo rock arriva dal sindaco di Serravalle Pistoiese (Pistoia), Piero Lunardi, in seguito alle polemiche scatenate dal gruppo Serravalle Civica proprio per la presenza della band alla rassegna.

Nei giorni scorsi Elena Bardelli, esponente di Serravalle Civica, aveva ripreso le parole con cui si presenta lo stesso gruppo rock - "siamo fortemente anti-cristiani perché sopravvissuti al sopruso dell'educazione cattolica italiota" - chiedendo se siano "questi i valori in cui il sindaco e gli assessori credono e che desiderano promuovere e trasmettere alle nuove generazioni".

Bardelli aveva inoltre sollecitato una risposta dall'assessore all'Istruzione e alla Cultura, Ilaria Gargini, "visto che questi signori verranno pagati con i nostri soldi". "Poi ci lamentiamo per la scomparsa o la carenza di certi valori - aveva aggiunto -. Non c'è da meravigliarsi, se anche le amministrazioni comunali danno il loro contributo".

Sulla vicenda è intervenuto oggi il sindaco Lunardi con una nota in cui spiega che "il Festival è nato con l'obiettivo di promuovere la musica, la cultura, l'aggregazione giovanile e la valorizzazione del nostro territorio". "È stato pensato come un momento di incontro aperto a tutti, senza alcuna finalità ideologica o volontà di alimentare divisioni all'interno della comunità - prosegue la nota -; pertanto a seguito del caos mediatico sviluppatosi e temendo problematiche di ordine pubblico durante lo svolgimento della serata, il sindaco ha ritenuto opportuno rivalutare la loro partecipazione all'evento".

La decisione di non confermare l'esibizione del gruppo, aggiunge Lunardi, "nasce dalla responsabilità che un'amministrazione pubblica ha nel promuovere iniziative capaci di unire la comunità e di rispettare la sensibilità di tutti i cittadini".