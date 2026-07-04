Sicurezza, Marcheschi (FdI): "Interventi come a Roma e Napoli anche a Firenze"

Sulla scia delle denunce dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che nell'ultima settimana hanno segnalato due gravi episodi di violenza sulle linee 25 e 131, interviene anche il senatore di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi, si unisce all'appello per maggiore sicurezza e auspica per Firenze gli stessi interventi delle forze dell'ordine già attuati a Roma e Napoli.

"Mi unisco al ministro dell’Intero Piantedosi nel rivolgere un sentito plauso alle nostre forze dell’ordine per la costante attività sul territorio nazionale con azioni mirate e capillari. Bene che gli autori di episodi incivili e criminali, a Roma, a Napoli e altrove, siano stati tempestivamente individuati e consegnati alla giustizia. Mi auguro che analoghi interventi avvengano anche a Firenze, altra città vessata dalla delinquenza. È indispensabile proteggere i nostri territori da degrado e personaggi dediti alla malavita, per questo occorre proseguire con la politica della tolleranza zero".

Fonte: Ufficio stampa

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