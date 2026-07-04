Stalking verso giovane compagno, si indaga su quattro pallanuotisti

Vessazioni e minacce verso un atleta, loro compagno di squadra, all'epoca minorenne. Finiscono nel mirino della procura di Firenze quattro giocatori di pallanuoto della Rari Nantes Florentia, di 35, 29, 25 e 23 anni.

Per gli atleti della società appena retrocessa è stata aperta un'inchiesta dopo la denuncia della presunta vittima, e in questi giorni ha notificato ai quattro giocatori l'avviso di conclusione indagini. L'accusa è di stalking l'accusa nei confronti degli indagati.

I fatti contestati sarebbero avvenuti tra settembre 2024 e gennaio scorso. Stando a La Nazione, il giovane pallanuotista sarebbe stato il bersaglio di una sorta di nonnismo da spogliatoio. La Rari Nantes, estranea all'indagine penale, aveva multato i giocatori.