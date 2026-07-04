Teatro e gastronomia, a Montaione ecco 'Urge'

Teatro comico e musica per il festival teatral – gastronomico Utopia del Buongusto. Martedì 7 luglio 2026 alle 21,30 in Piazza Branchi a Montaione (Firenze), Guascone Teatro presenta ‘Urge’, Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher. Di e con Andrea Kaemmerle e con Luca Guidi (voce e chitarra).

Lo spettacolo - Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è urlato, si è cantato, sussurrato. Verba volant e questo è incantevole, le parole volano altrove, come polline, come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la salvezza perché per insegnare una canzone ad un bambino non serve altro che il tempo. Verba volant, scripta manent è una maledizione, un insulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immortalato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare la propria parola rimanda al far west di Sergio Leone, epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete prima di avere dato un bacio. Urge ripartire dall'ebbrezza delle grandi parole al vento, assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’immaginazione.

Luca Guidi, incantevole cantautore dal sapor di salmastro ed Andrea Kaemmerle attore ed autore da più di 30 anni, entrambi divertiti ed ammaliati da molte cose comuni, amici e sodali, sono i due pescatori che ogni sera di spettacolo si mettono a pescare nel grande POZZO dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, cantata, sussurrata.

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena per le strade del paese a cura di Borgoalto CCN a 22,00€. Se puoi non perderti: una passeggiata tra i mille sentieri delle colline di Montaione. Informazioni 3280625881 - 3203667354 - www.guasconeteatro.it.

Ventinove anni di storia, oltre 1.700 serate realizzate e più di 200.000 spettatori conquistati. Sono i numeri di Utopia del Buongusto, il festival teatral-gastronomico ideato da Guascone Teatro, che dal 26 giugno al 31 ottobre 2026 torna ad attraversare la Toscana con un cartellone ricchissimo fatto di spettacoli, convivialità e luoghi straordinari.

Fonte: Ufficio Stampa