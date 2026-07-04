È in buone condizioni il cavallo della Torre caduto durante il Palio

Il cavallo Entu De Petra Ulpu, che ieri, venerdì 3 luglio, ha corso il Palio per la Contrada della Torre, è ricoverato presso la clinica veterinaria del Ceppo, in località Monteresi. Il castrone baio di sei anni è in buone condizioni e non ha riportato lesioni o fratture, bensì una ferita lacero contusa all’anteriore destro.

Dopo l’immediato soccorso in pista attraverso l’ambulanza veterinaria predisposta dal Comune di Siena e il trasporto presso la struttura del Ceppo, la Commissione veterinaria del Palio ha effettuato una prima valutazione già ieri sera. Ulteriori accertamenti sono stati effettuati questa mattina e hanno confermato la diagnosi.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa