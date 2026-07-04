US Poggibonsi, Giomini: “C’è un progetto di rilancio"

L’Amministrazione Comunale traccia il punto della situazione sull’US Poggibonsi, alla luce di settimane di intenso lavoro finalizzate a facilitare il superamento della complessa fase societaria. Un impegno portato avanti con responsabilità, piena consapevolezza del ruolo istituzionale e in stretta sinergia con un gruppo di imprenditori del territorio che hanno dimostrato forte senso di appartenenza e disponibilità.

Sono state vagliate ipotesi diverse per garantire la continuità della società che hanno visto l’amministrazione esercitare il proprio ruolo di arbitro in dinamiche, che sono e restano private e che presentano talvolta elementi di delicatezza e quindi di riservatezza. Da questo percorso condiviso fra amministrazione e forze economiche locali è emerso un vero e proprio progetto di rilancio, con idee innovative e anche di grande apertura nei confronti della città. Sul tema interviene direttamente l’Assessore allo Sport del Comune di Poggibonsi, Filippo Giomini, che dichiara:

“In queste settimane abbiamo lavorato insieme a un gruppo di imprenditori e professionisti che voglio ringraziare sinceramente: si sono messi attorno a un tavolo molteplici volte, dimostrando un attaccamento encomiabile alla nostra città. Abbiamo analizzato diverse strade e a un certo punto è emersa la necessità di imprimere una svolta con un piano di rilancio vero e proprio intorno al quale continuare il lavoro di aggregazione che altrimenti si sarebbe vanificato. Questo piano è oggi un’ipotesi concreta sul tavolo. Il nodo economico è ancora da sciogliere e resta l'ostacolo più difficile da superare, ma siamo di fronte a un'opportunità che difficilmente si ripeterà. Molti imprenditori sono pronti a fare la loro parte, ma non siamo ancora a meta. Da qui il nostro appello a tutto il tessuto economico cittadino, a supporto di chi si è speso in queste settimane. Lo dobbiamo alla gloriosa tifoseria del Poggibonsi, agli imprenditori che hanno sostenuto la società in questi anni e alla città tutta. Parliamo di una realtà con 100 anni di storia, che sono un traguardo e un valore non solo sportivo ma sociale. Basti pensare alla scommessa vinta con il documentario 'Leoni': un prodotto nato per celebrare la nostra storia e che a breve, sbarcando sulle piattaforme globali, porterà il nome di Poggibonsi in tutto il mondo.

Siamo e resteremo disponibili ad esercitare il nostro ruolo di ‘arbritro’ nelle vicende che riguardano l'US Poggibonsi, che non è solo una società sportiva, è un pezzo della nostra identità e di una passione che attraversa intere generazioni. Siamo consapevoli che non è un periodo semplice per le imprese e che la congiuntura economica è complessa. Sappiamo anche che quando una comunità fa quadrato attorno alla propria storia, diventa più forte. Noi vediamo tutte le potenzialità di questo progetto e, senza nascondere le evidenti difficoltà, continueremo a lavorarci con serietà fino all’ultimo giorno utile”.

L'amministrazione auspica dunque che questa importante opportunità venga colta da nuove forze economiche e sociali, affinché il centenario club giallorosso possa continuare a rappresentare con orgoglio la comunità di Poggibonsi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa