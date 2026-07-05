Abc Solettificio Manetti saluta Giovanni Landi

Si separano le strade dell’Abc Solettificio Manetti e di Giovanni Landi.

L’ala fiorentina classe ’04, arrivata a Castelfiorentino la scorsa estate, ha mostrato grande determinazione e dedizione alla causa castellana divenendo ben presto, nonostante la giovane età, una pedina fondamentale nelle rotazioni gialloblu. Doti fisiche e qualità umane che lo hanno perfettamente integrato all’interno del gruppo, al quale ha dato un decisivo apporto per il raggiungimento della finale playoff.

A Giovanni va dunque il ringraziamento per l’impegno e la serietà quotidianamente dimostrate, e l’augurio per ancora tante soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo.

Fonte: Abc - Ufficio stampa