Cade nel greto del fiume Renara, salvata 65enne

Una 65enne è caduta da un'altezza di tre metri mentre camminava sul margine della strada sul fiume Renara, vicino a Massa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi.
La donna ha riportato escoriazioni e contusioni, senza gravi conseguenze, ma non era in grado di rialzarsi.
Dopo essere stata immobilizzata sul posto, è stata recuperata dai pompieri con la barella toboga e trasportata fino all'ambulanza, che l'ha trasferita al Nuovo Ospedale Apuano per gli accertamenti del caso.
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