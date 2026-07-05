Gip accoglie la richiesta della difesa: torna libera la figlia di Riina

Il gip di Firenze ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Corleone per la maggiore delle figlie di Totò Riina, ha accolto la richiesta della difesa e ora la donna è libera. Maria Concetta Riina è indagata in concorso col marito Antonino Ciavarello nell'ambito di un procedimento della Dda di Firenze per estorsione, compiuta e tentata, aggravata dal metodo mafioso nei confronti di due imprenditori toscani.
Per l'inchiesta fiorentina, Riina è anche finita in carcere ma è uscita a gennaio scorso quando sempre il gip di Firenze sostituì la misura della custodia cautelare con l'obbligo di dimora a Corleone per lei e il marito.
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