Gaiole in Chianti approva il piano operativo e quello strutturale

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Il Consiglio comunale di Gaiole in Chianti ha approvato il Piano Strutturale e il Piano Operativo, due strumenti fondamentali per la pianificazione urbanistica, che delineano la visione di sviluppo del territorio e definiscono gli interventi concretamente realizzabili nei prossimi anni.

Il Piano Strutturale rappresenta il documento strategico che traccia la prospettiva di crescita e tutela del territorio comunale, mentre il Piano Operativo traduce questa visione in azioni e opportunità, mettendo a disposizione del Comune e dei cittadini una strumentazione urbanistica aggiornata, attesa da tempo.

“Con questo ultimo passaggio in Consiglio comunale – commenta il sindaco Michele Pescini – consegniamo a Gaiole in Chianti due strumenti urbanistici che ci consentiranno di dare nuova linfa all'edilizia, sbloccando una serie di interventi che il territorio attendeva da anni, a partire dall’acquisizione al patrimonio pubblico di aree di interesse collettivo, come il campo sportivo della frazione di Lecchi, o la realizzazione di nuovi parcheggi in località Colle San Marcellino, Lecchi e Nusenna, solo per citare alcuni degli interventi previsti. Allo stesso tempo si aprono opportunità per i privati - cittadini e imprese- con nuove previsioni urbanistiche che in alcune aree consentiranno ai privati di realizzare ampliamenti degli edifici esistenti o nuovi volumi, favorendo il recupero e lo sviluppo del patrimonio edilizio, nel rispetto delle caratteristiche del territorio. Grande attenzione è stata dedicata al tema della casa, con la previsione di nuovi volumi anche di edilizia residenziale pubblica e attivando lo strumento del canone concordato”.

“Uno degli obiettivi è infatti quello di puntare sulla residenzialità. – conclude il sindaco Michele Pescini – Il futuro di Gaiole in Chianti passa dalla capacità di creare le condizioni favorevoli perché le persone scelgano di vivere qui. Vogliamo garantire benessere abitativo a chi già risiede nel nostro Comune e, allo stesso tempo, attrarre nuovi residenti e lavoratori. È una scelta strategica che guarda al futuro, sostenendo lo sviluppo del territorio, senza rinunciare alla sua identità e alla qualità del paesaggio che lo contraddistinguono”.

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti

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