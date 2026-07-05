Auto si scontrano, una sfonda un muro: un ferito in codice rosso

Dopo le 2 del 5 luglio i Vigili del Fuoco di Lucca sono intervenuti sulla via Pesciatina a Lucca per un incidente stradale avvenuto tra due auto. In seguito all’impatto le vetture sono uscite dalla strada, una ha sfondato un muro di cinta di un’abitazione.

I due conducenti rimasti incastrati all'interno delle vetture sono stati estratti dai Vigili del fuoco e affidati alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con due ambulanze e l'automedica. Uno dei due feriti è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Cisanello. Sul posto i carabinieri.

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