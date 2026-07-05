Larissa Iapichino supera il record italiano nel salto in lungo di mamma Fiona May

Quando la figlia supera la madre. La fiorentina Larissa Iapichino ha messo a referto un nuovo record italiano nel salto in lungo con la misura di 7.12 metri. Ha battuto, dopo 26 anni, il primato di sua madre, Fiona May, che si spinse a 7.11 metri.

È successo nella Diamond League a Eugene, negli USA. È stato un salto quasi perfetto, il secondo della carriera di Iapichino dopo il 7,06 di Palermo il 31 maggio 2025, con pochissimi centimetri lasciati all'asse di battuta, rincorsa veloce e efficace per un salto da record.

Nata nel 2002 a Borgo San Lorenzo, Iapichino è uno dei nomi migliori dell'atletica italiana e vanta già oro all'europeo indoor e ai giochi europei, oltre a un argento ai mondiali indoor.

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