A Oste in via Selvavecchia nasce la nuova area fitness

Il benessere e lo sport all'aria aperta trovano una nuova casa a Montemurlo. Sono giunti al termine i lavori per la realizzazione di una nuova area fitness lungo via Selvavecchia, a due passi dall'intersezione con via Roma, nella zona dell’azienda Pontetorto a Oste. Lo spazio, che si estende su una superficie di circa 660 metri quadrati, è il risultato di un intervento di urbanizzazione primaria, realizzato da Fineuro spa e legato al progetto di rigenerazione urbana della ex Fabbrica Rossa.

«L’area fitness va a migliorare ed arricchire il sistema cittadino delle piste ciclopedonali e delle aree verdi a disposizione dei montemurlesi. – dice il sindaco Simone Calamai- Una palestra nel verde per dedicarsi all’esercizio fisico e per prendersi cura del proprio benessere. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana e sociale dell'area della ex "Fabbrica Rossa" a Oste, che vede come intervento principale la nascita del nuovo teatro e dello spazio pubblico di fronte a piazza Amendola. Grazie a Fineuro, sia per la cessione dell'area strategica del grande cantiere, sia per il completamento di questi spazi diffusi dedicati al tempo libero dei cittadini».

All’inaugurazione erano presenti anche Enrico Banci di Fineuro e gli assessori allo sport, Valentina Vespi, all’ambiente, Alberto Vignoli e alla cultura, Giuseppe Forastiero.

La posizione della nuova palestra all’aperto è strategica, sorge infatti proprio lungo la frequentatissima pista ciclopedonale di via Selvavecchia. In questo modo potrà diventare una tappa ideale per chi già si allena o passeggia lungo il percorso. La nuova area attrezzata è pensata per essere un punto di riferimento intergenerazionale per l'attività fisica e il tempo libero, e comprende otto attrezzi sportivi per l'allenamento all'aperto, suddivisi in quattro aree tematiche e installati su una speciale pavimentazione elastica anti-trauma per garantire la massima sicurezza durante gli esercizi. Intorno all’area fitness è stato creato anche un piccolo giardino con alcune panchine e un fontanello di acqua potabile, pensato per la sosta e il ristoro degli sportivi e dei passanti. E’ stato inoltre installato un moderno impianto di illuminazione, per rendere lo spazio sicuro e fruibile anche nelle ore serali. Infine, nell’ambito della realizzazione dell’area per lo sport , è stato ristrutturato e ritinteggiato l’antico tabernacolo che si trova all’intersezione tra via Selvavecchia e via delle Bolgie.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

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