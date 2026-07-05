Moto contro camper in autostrada, interviene Pegaso. Chiuso tratto di A11

Un incidente è avvenuto sull'A11 in direzione Firenze tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme. Ci sono feriti e al momento è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Sono coinvolti una moto e un camper.

I fatti sono avvenuti all'altezza del km42 verso le 8.30 di oggi, domenica 5 luglio. Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Gli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, dovranno uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la SP23 Via Camporcioni e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.