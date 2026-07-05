Molta gente alla Notte Bianca di Empoli: "Teniamo vivo il commercio"

Un Giro d'Empoli illuminato a festa per le sere d'estate, in vista dei tanti appuntamenti serali tra musica, shopping e voglia di stare insieme.

Ieri sera si è tenuto il doppio evento: la Notte Bianca del Commercio e l'accensione delle luminarie e delle proiezioni d'artista con Luminaria Light Art, seconda edizione. Un evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Empoli, così come tutto il programma del Luglio Empolese, con l'apporto dell'associazione Centro Storico e di Confesercenti Empolese Valdelsa.

Una serata fatta di tanta musica, dal palco principale in piazza della Vittoria con i 90'Special e le hit di fine millennio scorso, per passare nelle strade e nelle piazze. L'attrazione principale sono state le luminarie lungo le vie del Giro, con lampadari e abat-jour stilizzati al neon a colorare e illuminare la folla presente, mentre sono state poi accese le proiezioni d'artista sui palazzi di piazza Farinata e piazza della Vittoria realizzate da Camilla Falsini, nota per aver realizzato opere in tutta Italia e anche per i brand più prestigiosi.

Così ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi dal palco di piazza Farinata: "E' un bel colpo d'occhio quello che vediamo stasera, tanta gente che scende in strada e ne approfitta per fare shopping, si ritrova per fare due chiacchiere e popola il centro. Già con l'Opera Camion di giovedì scorso abbiamo registrato il pieno in piazza Farinata per un evento veramente d'autore, continuiamo con tante serate per tutto il luglio. Perché il commercio di prossimità va sostenuto per il valore che porta al nostro centro e per vivere davvero una grande estate empolese".

A ruota l'assessore al Commercio Adolfo Bellucci: "Voglio ringraziare tutti gli attori che hanno permesso un luglio empolese ancora più grande rispetto allo scorso anno, tra cui l'assessore alla Cultura Matteo Bensi, l'associazione Centro Storico, Confesercenti Empolese Valdelsa. La sinergia tra queste parti è fondamentale per creare tanti appuntamenti di qualità per la cittadinanza e per chi viene da fuori. Empoli anche questa estate ha tanto da dire e da proporre, da luglio fino a settembre".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa