Palio di Siena del 16 agosto: le contrade estratte

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Sono Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte a sorte oggi, domenica 5 luglio, e che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2026. Si aggiungono a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi.

La Chiocciola ha estratto l’Aquila, la Lupa ha estratto l’Onda, la Torre ha estratto la Giraffa.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Drago, Valdimontone, Pantera, Civetta, Tartuca, Leocorno e Bruco.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle ore 19 alla presenza del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel medesimo capitolo del “Regolamento per il Palio”.

Al termine delle operazioni i dieci Capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2026, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come Mossiere per la Carriera di agosto. Secondo l’articolo del 31 del “Regolamento per il Palio” la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

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