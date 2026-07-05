Pescatore 53enne muore al lago al parco dei Renai

Un uomo di 53 anni è stato ritrovato senza vita in un laghetto a Signa. L'uomo, di origine cinese e residente a Campi Bisenzio, stava pescando al parco dei Renai quando avrebbe perso la canna.

Nel tentativo di recuperarla è finito in acqua e non è più riemerso. Per ore sono andate avanti le ricerche nello specchio d'acqua, poi è stato trovato senza vita. Il medico del 118 intervenuto avrebbe accertato il decesso per annegamento.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri di Signa.