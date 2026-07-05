San Giovanni alla Vena, nuov finanziamento per le Cateratte Ximeniane

Prosegue l'impegno del Ministero della Cultura per il restauro e la valorizzazione delle Cateratte Ximeniane di San Giovanni alla Vena, uno dei più suggestivi monumenti del Comune di Vicopisano e tra le più significative testimonianze di ingegneria idraulica della Toscana. "L’ulteriore finanziamento, di 465.000 euro, erogato dal Ministero consente di completare il restauro dell’area delle Cateratte di Leonardo Ximenes _ dichiara Valerio Tesi, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno _ e di impostare una possibile destinazione espositiva e museale della struttura. Per una felice coincidenza di tempi e di operosità, la Soprintendenza sta attualmente conducendo il restauro sia dell’acquedotto mediceo di Pisa sia dell’acquedotto lorenese di Livorno. Come recentemente condiviso con il Presidente della Regione, Eugenio Giani, proprio a Vicopisano, le Cateratte Ximeniane si propongono, naturalmente, quale possibile segmento di un diffuso ‘museo delle acque’, che racconti e celebri il secolare rapporto del nostro territorio con il governo delle acque. L’intervento di restauro è condotto con capacità e passione dall’architetto Domenico Zaccaria, coadiuvato dalla dottoressa Chiara Matelli nella definizione del progetto museologico delle Cateratte. A loro, va il mio, il nostro più sincero ringraziamento".

Con il nuovo finanziamento salgono così a oltre 1,4 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero della Cultura al restauro delle Cateratte Ximeniane, il più importante, per complessità tecnica e culturale e per dimensione economica, intervento di restauro attualmente in corso nel territorio comunale. Le nuove risorse consentiranno di completare il programma degli interventi previsti, che comprende la sistemazione delle aree esterne, la realizzazione dell'illuminazione del complesso, la predisposizione dei sottoservizi e ulteriori opere finalizzate a migliorare la fruibilità e la valorizzazione del sito. Le Cateratte Ximeniane costituiscono una delle più importanti testimonianze dell'ingegneria idraulica settecentesca. Costruite nella seconda metà del XVIII secolo su progetto del celebre matematico, astronomo e ingegnere gesuita Leonardo Ximenes, rappresentano un'opera di straordinario interesse storico, architettonico e tecnico, concepita per la regolazione del corso dell'Arno e la mitigazione del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo e alla sicurezza del territorio.

"Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia _ dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e la Vicesindaca Fabiola Franchi – perché rappresenta un ulteriore passo avanti nel recupero di uno dei luoghi simbolo di Vicopisano. Le Cateratte Ximeniane di San Giovanni alla Vena sono ,infatti, un patrimonio di straordinario valore storico, architettonico e ingegneristico, che racconta secoli di storia del nostro territorio e del rapporto tra l’uomo e l’acqua. Veder crescere l’investimento del Ministero della Cultura è motivo di grande soddisfazione e conferma l’importanza di questo complesso monumentale. Desideriamo ringraziare il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, il Soprintendente Valerio Tesi e il Direttore dei Lavori, Domenico Zaccaria, per il costante impegno e l’attenzione dimostrati nei confronti di questo progetto".

"Come Amministrazione comunale _ proseguono Sindaco e Vicesindaca _ continueremo a collaborare con tutti gli enti coinvolti affinché il recupero possa procedere nel migliore dei modi e le Cateratte possano diventare sempre più un luogo di cultura, memoria e valorizzazione del territorio. La nostra intenzione, infatti, è quella di allestire al loro interno un museo dedicato alla storia dell’acqua e delle Cateratte Ximeniane stesse, oltre a un museo della ceramica, di cui San Giovanni alla Vena è stato, e continua a essere, un distretto produttivo di grande prestigio e rilevanza nazionale." L’Amministrazione Comunale ringrazia, inoltre, tutti i tecnici coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella sicurezza del cantiere, nonché l'impresa esecutrice, per la professionalità, la competenza e l’impegno con cui stanno portando avanti un intervento di fondamentale importanza per la tutela e la valorizzazione dell’importante edificio.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

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