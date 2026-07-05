Tre bandi per il reclutamento di personale a Colle

Il Comune di Colle di Val d'Elsa ha pubblicato tre procedure finalizzate al reclutamento di personale e alla copertura di posti all'interno dell'ente. Si tratta di due concorsi pubblici e di una procedura di mobilità esterna, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa comunale attraverso l'inserimento di nuove professionalità. Il primo avviso riguarda un concorso pubblico per l'assunzione di un Funzionario culturale con contratto di lavoro a tempo parziale al 50 per cento. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 10 luglio 2026, secondo le modalità indicate nel bando.

È stato inoltre pubblicato un concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale al 55,55 per cento, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette. Per questa selezione il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 25 luglio 2026. La terza procedura riguarda una mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Funzionario contabile. Anche in questo caso le domande dovranno essere presentate entro il 25 luglio 2026.

I bandi completi e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Colle di Val d'Elsa, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

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