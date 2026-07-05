Trentenne si tuffa nell'Elsa e non riemerge: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un trentenne in Valdelsa. Il giovane era con degli amici al parco fluviale dell'Elsa, si sarebbe tuffato del fiume in zona Colle di Val d'Elsa e non sarebbe riemerso. Subito è stato dato l'allarme e al parco sono arrivati i vigili del fuoco coi sommozzatori. Presenti anche le forze dell'ordine e i sanitari inviati dal 118.

Le ricerche del trentenne sono partite subito. Gli amici e i familiari stanno attendendo con ansia. Il trentenne sarebbe entrato in acqua e poi sarebbe stato perso di vista. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 5 luglio, un giorno in cui diverse persone erano andate al parco fluviale.