A Empoli proseguono gli appuntamenti del 'Vernacolo al Torrione'

Il 'Vernacolo' è casa e nel giardino di Santa Brigida a Empoli (via delle Antiche Mura) ogni spettacolo è autentico ed è un'occasione per ridere, stare insieme e divertirsi in una cornice davvero mozzafiato a due passi dal centro cittadino.

Dopo la Compagnia di Marcignana in scena stasera 6 luglio, alle 21, con lo spettacolo 'Quel certo non so che' di Antonella Zucchini, una commedia che parla di amore per il cinema e di una tanto attesa chiamata da Cinecittà. Ma per Demetrio Saltafossi le cose si fanno da subito difficili vista l'avversione di suo padre Gastone per tutto quello che si chiama cinema. Tra colpi di scena e amori nascenti sembra però che tutto si avvii verso il lieto fine. Oppure no? Non si può mancare.

I prossimi appuntamenti: lunedì 13 luglio, sempre alle 21, con la Compagnia Mignon di Montelupo che presenterà 'Il vedovo allegro' di Moreno Burattini. Una commedia esilarante ambientata nella Firenze degli anni 60 nella quale Aldobrando nipote vedovo della bacchettona zia Rebecca dovrà risolvere gli equivoci e le dicerie fino al finale decisamente inaspettato.

A presentare la commedia per 'Le interviste di Palcoscenici' ci sarà l'autore Moreno Burattini, scrittore e fumettista che ci parlerà di questo testo che da molti anni viene portato sulle scene ininterrottamente.

E per finire in bellezza, lunedì 20 luglio, alle 21, la Compagnia 'La Gioconda' porterà un testo storico del Vernacolo fiorentino ovvero 'L'acqua cheta' di Augusto Novelli e lunedì 27 luglio, stessa ora, giù il sipario con la Compagnia 'Pien di beghe' e la commedia in tre atti e un prologo 'La sposa rimpiattata' testo e regia di Massimo Valori.

La programmazione del 'Vernacolo' rientra nel cartellone degli eventi 'Uno spettacolo d'Estate'. Protagonista l’associazione Palcoscenici aps insieme alle tantissime Compagnie che rendono viva ogni serata con la voce della cultura del vernacolo, portata in scena dai cittadini.

BIGLIETTI

Posto unico 8€

Ridotto associati 7€

Abbonamento 50€

Quota sociale 5€

Per informazioni e prenotazioni: palcoscenici@palcoscenici.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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