Al via il bando alle Mpmi che investono in alta tecnologia e tutela ambientale

La Camera di commercio di Firenze offre contributi a fondo perduto alle aziende che investono in intelligenza artificiale, cyber security, robotica e automazione, quantum computing, big data e altra tecnologia, formazione e consulenza, sia in chiave di sviluppo digitale dell’impresa, che in funzione di favorire la sostenibilità e la transizione energetica, la riduzione di consumi ed emissioni, la creazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

E’ lunga la lista degli interventi finanziabili dal bando “Doppia transizione digitale ed ecologica” che la Camera di commercio di Firenze ha approvato per concedere contributi alle micro piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze. “Per le imprese il bando rappresenta un’occasione di investimento con lo scopo di aumentare la loro produttività e la loro competitività sui mercati nazionale ed esteri”, spiega Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze. “L’intervento – aggiunge Giuseppe Salvini, segretario generale dell’Ente - persegue l’obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano nazionale transizione 5.0 attraverso l’acquisto di tecnologie digitali nonché di servizi consulenziali e formativi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle rinnovabili”.

Lo stanziamento destinato al bando è pari a 707.765,51 euro ed il contributo a favore delle imprese è pari al 50% delle spese ammissibili con un minimo di spesa di 3.000 euro (Iva esclusa) ed un massimale di contributo di 10.000 euro (non possono essere beneficiarie dei contributi le imprese alle quali siano stati erogati dalla Camera di commercio di Firenze contributi a valere sul “Disciplinare doppia transizione: digitale ed ecologica – annualità 2025”).

Le domande di contributo possono essere precaricate sulla piattaforma ReStart a partire dalle ore 10.00 dell’8 luglio 2026 ed inviate, esclusivamente in forma telematica con firma digitale tramite questa piattaforma, a partire dalle ore 10 del 9 luglio 2026 accedendo al link: https://restart.infocamere.it.

Il testo completo del bando e la relativa modulistica sono scaricabili al link https://www.fi.camcom.gov.it/bandi/intervento-sostegno-della-doppia-transizione-delle-micro-piccole-e-medie-imprese-della-citt%C3%A0-metropolitana-di-firenze-anno-2026. Per ulteriori informazioni si può contattare l’unità operativa gestione interventi promozionali, bandi e disciplinari – Tel.0552392139 – indirizzo mail contributi@fi.camcom.it.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze

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